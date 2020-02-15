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فن

حمو بيكا يشعل السوشيال ميديا بعقد قران فيجو الدخلاوى .. شاهد

السبت 15/فبراير/2020 - 07:22 م
حمو بيكا وفيجو الدخلاوى
حمو بيكا وفيجو الدخلاوى
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أحمد إبراهيم
نشر المطرب الشعبى حمو بيكا مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن عقد قران الموزع الموسيقى لاغانى المهرجانات فيجو الدخلاوى الذى لفت الانظار اليه خلال حضوره عقد القران. 


وكان احتفل فيجو الدخلاوى بعقد قرانه امس ونشر عبر حسابه على انستجرام بعض الصور الخاصة بعقد القرار والذى حضره عدد من الاصدقاء والمقربين. 


وعلق فيجو على الصور قائلا : ""الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات كتبت كتابي مفيش مبروك".


فيجو الدخلاوي اشتهر بتوزيع أشهر أغاني المهرجانات وعلى رأسها "وداع يا دنيا وداع"، "رب الكون ميزنا بميزة"، "أنا حبيتك وجرحتيني".


حمو بيكا يشعل السوشيال ميديا بعقد قران فيجو الدخلاوى .. شاهد
حمو بيكا يشعل السوشيال ميديا بعقد قران فيجو الدخلاوى .. شاهد
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