الاهلي يرد بقوة.. متمسكون باستاد القاهرة ونطعن على حكام لقاءي صن داونز ونرفض تأجيل القمة

اكدت إدارة الأهلي أن هناك تحركات مكثفة علي مدي الساعات القادمة في عدد من الملفات .





وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة إن محمود الخطيب رئيس النادي يتواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بهدف إقامة مباراة ذهاب دور الـــ8 لدوري الأبطال الأفريقي مع صن داونز في استاد القاهرة وبحضور 40 ألفا علي الأقل بعد ان وافق الامن علي إقامتها في استاد السلام بحضور 10 الأف متفرج.









وأضاف المصدر ان هناك رفضا قاطعا لإختيارات لجنة حكام الكاف لطاقم تحكيم مواجهتي الذهاب والعودة لدوري الأبطال الأفريقي أمام صن داونز.







