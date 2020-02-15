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رياضة

اتحاد الكرة يكشف حقيقة تنظيم الأهلي ممرا شرفيا للزمالك فى السوبر

السبت 15/فبراير/2020 - 08:16 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
كشف عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى اتحاد الكرة حقيقة تنظيم النادي الأهلي ممرا شرفيا لغريمه التقليدى نادى الزمالك الفائز بلقب السوبر الإفريقي فى مباراة السوبر المصري.

ويلتقى النادى الأهلى بطل الدورى الممتاز الموسم المنقضى بغريمه التقليدى نادى الزمالك فى مباراة السوبر المصري المقرر إقامته مساء يوم الخميس القادم في الإمارات.

وقال عزمى مجاهد فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": لم يتم التفاوض من قبل مسئولى الجبلاية مع مسئولى النادى الأهلي من أجل تنظيم ممر شرفي في مباراة السوبر المصري.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يتواصل بشكل مستمر مع قطبي الكرة المصرية من أجل تذليل أية عقبات تواجه الناديين فى مباراة السوبر المصري من أجل خروجه فى أفضل صورة تليق بسمعة الكرة المصرية منوها إلى أنه لم يتم التطرق إلى تنظيم ممر شرفي يتم عمله من جانب النادى الأهلي إلى غريمه التقليدي النادي الزمالك.

يذكر أن الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تغلب على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 وتوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه.
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