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فن

كارمن سليمان تتألق والجمهور يتغزل.. شاهد

السبت 15/فبراير/2020 - 09:53 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


وحلت كارمن سليمان بإطلالة مميزة بوضع ميكب خفيف مناسب لبشرتها لابراز انوثتها مع وضع احمر الشفاه. 

وعلقت كارمن سليمان على الصورة قائلة "اضحك كرر اوعي نفكر.. حلوة الدنيا زي السكر". 


وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منورة" و " عسل ما شاء الله" و " ملكة جمال" و " ماشاء الله ايه الجمال ده" 


يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".


وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.‎
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