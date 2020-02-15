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محافظات

بالفيديو وسط تكبيرات أهالي العياط.. إنهاء خصومة ثأرية بعد خلاف 15 عامًا بمجهودات الأمن والمصالحات

السبت 15/فبراير/2020 - 11:06 م
صدى البلد
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كتب- عبود ماهر
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع لجنة المصالحات الشعبية من انهاء خصومة ثارية بين عائلتى عابدين ويونس الصعيدى بمدينة العياط ، بحضور قيادات امنية بمديرية أمن الجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية وكبار العائلات واللواء محمد صلاح ابوهميلة والنائب محمود الحفني عضو مجلس النواب بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء العائلتين وأبناء مدينة العياط  والقرى المجاورة.

وقام اللواء ياسر يوسف رئيس قطاع جنوب الجيزة بنقل  تحيات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية لأهالي مركز ومدينة العياط  وقدم شكره لأبناء العائلتين لقبولهم الصلح مؤكدا على ضرورة إنهاء الخصومات الثارية التى يكون لها تاثير سلبى.

وأضاف العميد محمد حسن مأمور قسم شرطة العياط والمقدم عبدالعزيز حامد نائب مأمور قسم شرطة العياط أن الخصومات الثأرية يكون لها تأثير سلبى على كافة نواحي الحياة اليومية لأطراف الخصومة داعيا كبار العائلات والعقلاء ورجال الدين إلى ان يكون لهم دور أكبر في حل الخلافات في مهدها وعدم السماح بتطورها إلى خصومات ثأرية.

وقام المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث العياط باصطحاب الشاب تامر كرم والذى قدم كفنه الى اسرة القتيل وتبادل طرفي الخصومة التصافح والعناق مرددين قسم العفو والصلح وإنهاء النزاع فيما بينهما وعدم العودة للخصومة مجددا وسط صيحات الحضور «الله اكبر ... الله اكبر» ابتهاجا بإتمام الصلح وتراضي الطرفين وطي صفحة الخلاف بينهما.

جاء ذلك من خلال مساعي لجان المصالحات التى أشرف عليها الدكتور أحمد كريمة والحاج مسعود المضبوط والحاج محمد إسكندر الذي قام بمجهود كبير في التوفيق بين الطرفين والسعي من أجل إنهاء الخلاف بينهم والعمدة طلعت ابو عوصة وخطة مديرية أمن الجيزة  إنهاء الخصومات والنزاعات الثأرية القائمة والعمل على إنهائها صلحًا . وتعود تفاصيل الخصومة بين الطرفين  منذ مايزيد عن ١٥ عاما بعد نشوب مشاجرة بين طرفى النزاع توفى على إثرها شاب وتم القاء القبض على القاتل وحكم عليه السجن لمدة عشر سنوات
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