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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 16/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:00 ص
الأبراج
الأبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم  الاحد 16 فبراير-شباط 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

  :برج الحمل
مهنيًا: لا تتسرع في اتخاذ قرارات مهمة في العمل، بل تريث وقم بدراسة الموضوع من كل جوانبه ولا سيما النتائج المتوخاة منه
عاطفيًا: الغيرة عند الشريك مبرّرة، لأن تصرفاتك تثير ريبته فحاول أن تكون واضحًا في تعاطيك معه ولا تشعره بأنك لا تكترث لبعض أموره
صحيًا: اتّباع نظام غذائي صحي ومدروس يحميك من خطر التعرض لأزمات صحية خطرة

برج الثور:
مهنيًا: حاول أن تقوم بجهد لتغيّر عادة أو أسلوبًا، وكن منفتحًا على أفكار وآراء جديدة قد تكون بنّاءة ومفيدة جدًا في مجالك المهني
عاطفيًا: لا تناقش ولا تعارض ولا تنتقد الشريك وخصوصًا اليوم، بل كن متكتمًا ولا تبح بأسرارك لأنك قد تفشي بعضها الخطير جدًا
صحيًا: الإكثار من النشويات مساء يسبب لك البدانة، فاستعض عنها بالخضروات المسلوقة

برج الجوزاء:
مهنيًا: لا تخضع للضغوط وحكّم ضميرك في الأعمال التي تقوم بها ولن تلقى إلا النتائج الطيبة والتهنئة والترقية التي تستحقها
عاطفيًا: تصرّف بجدية في علاقتك بالحبيب والا ستجعله يبتعد عنك وتصل الأمور إلى طريق مسدود، اذا كنت اعزب فانك تشعر ببعض الحزن والتعب وتبحث عن ملاذ آمن
صحيًا: خفف من شرب القهوة خلال النهار ولا سيما في فترة بعد الظهر فهي تسبب لك الأرق ليلًا

برج السرطان:
مهنيًا: تفكّر في بعض الحوافز غير المعلنة، وتستوعب ما حصل معك في الماضي، أو تحافظ على مشاعر سريّة لا تبوح بها إلاّ لمن تثق بهم ثقة عمياء
عاطفيًا: حذار الانجرار وراء الأحاسيس والأفكار السلبية حتّى لو شعرت بتحدّيات واستفزازات، لا تتسرّع في القاء اللوم على الحبيب
صحيًا: لا تكن من أصحاب القرارات الضعيفة، ولا سيما حين يتعلق الأمر بوضعك الصحي

برج الاسد:
مهنيًا: الأمور المالية جيدة على الرغم من أنها مرتبطة بالعمل الكثير، فأنت تعمل أكثر من المعتاد لتتقاضى أكثر من المعتاد.
عاطفيًا: يوم جميل مع الشريك يستحق التوقف عنده، ومن الأفضل تقديم تنازلات طفيفة حتى تكسبه الي صفك يا عزيزي الاسد .
صحيًا: التيارات الفلكية تساعدك للخروج من أي أزمة صحية بأسرع وقت ممكن فحاول ان تستفيد من هذا الامر

برج العذراء:
مهنيًا: اعرف كيف تدير شؤونك بتعقل ونظّم مخططاتك تجنّبًا للوقوع في المشاكل مستقبليًا، وحاول أن تتفادى الأخطاء قدر الإمكان ‏
عاطفيًا: تفخر بما تقدّم للحبيب وتقتنع بالقدر المكتوب، لك وتنتظر أن تراه على الواقع، وتعرف سعادة منقطعة النظير وأيامًا سعيدة
صحيًا: قم ببعض التمارين الرياضية للتخفيف من الوزن الزائد، الطقس الجيد يسمح لك بذلك

:برج الميزان
مهنيًا: عليك القيام بجهود مضاعفة لتنال المركز الذي تستحقه على الصعيد المهني، وتفكر اليوم في إلغاء المواعيد والإبتعاد عن الأضواء
عاطفيًا: ضغوط الشريك تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن على استعداد لتحمّل المزيد من الضغوط من طرفه وحاول استعابه
صحيًا: تناول الخضراوات مفيد ويغنيك مساء عن وجبة عشاء ثقيلة يصعب هضمها بسرعة

برج العقرب:
مهنيًا: مهما حاول بعضهم تشويه صورتك، لن ينجح لأنك صاحب سجل كبير من النجاحات أكبر من أن يتم القضاء عليه بسهولة،  تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة
عاطفيًا: ابتعد عن الأنانية بعد الأرض عن الشمس، فالشريك يستحق منك معاملة أفضل وأكثر نضجًا ولطفًا ورقة وحنانًا
صحيًا: لا تعتمد على التنظير فقط، بل حاول ان تمارس الرياضة بانتظام لتحسن وضعك الصحي

برج القوس:                         
مهنيًا: اذا أسندت إليك مهمة ما محددة عليك تنفيذها بصدق وأمانة، فأنت كلفت بها نظرًا إلى كفاءتك العالية وسرعتك فى الانجاز، يوم مناسب لمن يبحث عن عمل
عاطفيًا: تعاطيك الجيّد والرائع مع الشريك تكون له انعكاسات ايجابية، وتلاحظ ذلك من خلال تصرفاته معك
صحيًا: أنت جريء في مواجهة الآخرين على الصعيد الصحي، محاولًا أن تبرهن لهم أن الرياضة علاج ناجح جدًا
برج الجدي
مهنيًا: لا تشارك في منافسات أو أنشطة تتطلّب منك كل اليقظة والحيوية، إندفاعك وحماسك سوف يتركان أجمل الإنطباعات عنك بسبب حيويتّك الفائضة
عاطفيًا: البحث في الماضي يعيدك إلى الذكريات الجميلة،وهذا ما يمنحك يومًا من الراحة والتأمل والطمأنينة والراحة والتفاؤل
صحيًا: تعامل مع صحتك كما تتعامل مع شؤونك المهنية التي تريدها أن تكون على أكمل وجه
برج الدلو:
مهنيًا: بعض الإرباكات في العمل تجعلك في موقف حرج اذا كنت تشكو بعض الخلافات، لكنك تتفوق على كل المصاعب وبنهاية اليوم تعود الامور الى اصلها
عاطفيًا: تمارس جاذبية كبيرة وتفرح بوجود الأصدقاء والأحبّاء حولك، وتغني مفكرتك بالمواعيد الجميلة المناسبة والأخاذة
صحيًا: لا تكثر من السهر، وحاول أن تنام الساعات المطلوبة لتبقى في حالة نشطة

برج الحوت:
مهنيًا: لا تَخَف من المبادرة، قد تفاجئك الأحداث، ويحالفك الحظ لدعم مشروع كنت تحلم به منذ أن بدأت العمل في اختصاصك
عاطفيًا: تعاود الاتصال بالشريك بعدما كنت قد وضعت حدًّا للعلاقة به، وتستعيد اللقاء معه بعد غياب، وتقرران في جلسة تصفية القلوب
صحيًا: تحاول قدر المستطاع الابتعاد عن كل ما يضرك صحيًا، وتنجح بذلك لإرادتك القوية

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