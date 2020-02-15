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رياضة

ميدو يسخر من حسام غالي بهذه الطريقة.. والكابيتانو يهدد

السبت 15/فبراير/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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عمر سلامة
دخل أحمد حسام ميدو، مدرب مصر المقاصة السابق، في مناقشة ساخرة مع حسام غالي، لاعب الأهلي السابق، خلال تواجدهما في قناة أبو ظبي الرياضية.


وكان غالي قد أهدر ركلة جزاء خلال مواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك والذي اقيم قبل 3 سنوات في الإمارات.


وقال ميدو مازحا مع غالي:" هذه كرة ركلة الترجيح التي أهدرها حسام غالي في السوبر المصري.. يبحثون عنها منذ 3 سنوات".


ورد غالي عليه:" حققنا مكاسب كبيرة بهذه الكرة، بلاش نستفز بعض على الهواء ".


وأضاف:" انا وميدو نعرف بعض من واحنا اطفال مع منتخبا المدارس حتى المنتخب الاول ولعبنا مع بعض في توتنهام".


وأتم تصريحاته:" لم نختلف مع بعض فترة تعارفنا ولعبنا سويا، لكنه أكمل حين أظهر ميدو الكرة مازحا الآن سيبدأ الخلاف".

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