فياريال يحقق انتصارا ثمينا على ليفانتي بالدوري الإسباني

حقق فياريال انتصارا ثمينا، مساء اليوم السبت، على ضيفه ليفانتي (2-1) في ملعب (لاسيراميكا)، ضمن الجولة الـ24 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليشعل الصراع على المربع الذهبي.





وتقدم جيرارد مورينو لفياريال فى الدقيقة 9 قبل أن يدرك بورخا مايوركا التعادل لليفانتي في الدقيقة 54.





وحسم موي جوميز الانتصار لأصحاب الأرض، بهدف في الدقيقة 61، أسعد جماهير الملعب التي تخطت الـ17 ألفا.





وبفوزه، رفع فريق "الغواصات الصفراء" رصيده إلى 38 نقطة، في المركز السادس، متفوقا بفارق الأهداف عن فالنسيا، ومبتعدا بنقطتين خلف أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، وبأربع نقاط عن خيتافي الثالث (42 نقطة).



