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رياضة

سيد معوض: سأتواجد في الإمارات لمتابعة لاعبي الأهلي والزمالك

السبت 15/فبراير/2020 - 11:59 م
سيد معوض
سيد معوض
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ريهام بكير
قال سيد معوض مدرب منتخب مصر إنه سيتواجد في الامارات لمتابعة مباراة السوبر المصري من الملعب لمتابعة اللاعبين. 


واضاف مدرب الفراعنة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten ان أداء المنتخب سيتحسن خلال الفترة القادمة خاصة بعد عودة اللاعبين المميزين ، مؤكدا ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك لاعب مميز وضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة. 


وأكمل معوض أنه يتمنى خروج مباراة السوبر بشكل يليق بقطبي الكرة المصرية، واشار ان الجهاز الفني يتابع اللاعبين المحترفين في الخارج للوقوف على اهم العناصر للانضمام للفراعنة الفترة القادمة .
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