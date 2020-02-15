سيد معوض: سأتواجد في الإمارات لمتابعة لاعبي الأهلي والزمالك

قال سيد معوض مدرب منتخب مصر إنه سيتواجد في الامارات لمتابعة مباراة السوبر المصري من الملعب لمتابعة اللاعبين.









واضاف مدرب الفراعنة في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten ان أداء المنتخب سيتحسن خلال الفترة القادمة خاصة بعد عودة اللاعبين المميزين ، مؤكدا ان مصطفى محمد مهاجم الزمالك لاعب مميز وضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.







