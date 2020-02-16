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حبر القلم دماء.. رانيا هاشم تلخص فكر حسن البنا مع تأسيس الجماعة.. شاهد

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:28 ص
حسن البنا
حسن البنا
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كـريـم الـخـطـيـب
قدمت الإعلامية رانيا هاشم فقرة خاصة من برنامج «مانشيت» على قناة «إكسترا نيوز» بمناسبة ذكرى إغتيال حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية.

وعرضت «رانيا هاشم» خلال  برنامج «مانشيت» أبرز العبارات التي تلخص فكر مؤسس جماعة الإخوان  الإرهابي حسن البنا.

من جانبه كشف الدكتور جمال شقرة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، عن أبرز المحطات في مسيرة الجماعة الإرهابية، مؤكدا أنها تأسست عام 1928 وكان هدفها الوصول الي السلطة.

وقال «جمال شقرة» إن جماعة الإخوان لها أفكار متطرفة وإرهابية منذ نشأتها، مشيرا إلى أن الإخوان ادعوا في البداية انهم جماعة دعوية، استمدت أفكارها من أفكار متطرفة.

وأضاف أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن أفكار الجماعة في البداية كانت دموية، موضحا أن والد حسن البنا عندما كان يكتب في إحدى الصحف كان حبر القلم دماء، وكان يطالب بمعاملة عنيفة مع الشباب وهذا لم يتواجد في الدين من الأساس.

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