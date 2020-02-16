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ثقافة

اليوم.. انطلاق مهرجان أسوان الدولي للفنون بمشاركة 13 دولة

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون، في دورته الثامنة، التي تستمر حتى يوم 22 فبراير الجاري، بمشاركة فرقا للفنون الشعبية من 13 دولة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الافتتاح، محافظ أسوان أشرف عطية، والدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة.

وقالت مدير عام فرع ثقافة أسوان نجوى سيد أحمد، إن الفرق المشاركة في المهرجان تمثل فلكلور مختلف قارات العالم، حيث تشارك فرق من: "روسيا، اليونان، رومانيا، سريلانكا، المكسيك، الجزائر، فلسطين(فرقة مقيمة)، المغرب، السودان، صربيا، الإمارات، بولندا، بلغاريا"، بالإضافة إلى 10 فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور المصري وهي: "الوادي الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش، توشكى وشلاتين".

وأضافت أن العروض سيتم تقديمها في عدد من المواقع الثقافية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لافتة إلى أن العروض تختتم خلال الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس داخل ساحة معبد أبوسمبل يوم 22 فبراير الجاري، بحضور نخبة من كبار الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، كما سيقام ديفيلية فني بشوارع أسوان وأبوسمبل للفرق المشاركة، إضافة إلى الحفل الفني الكبير الذي سيقام بمسرح السوق بمدينة أبوسمبل السياحية ليلة 21 فبراير.

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