طفلة عمرها 67 يوما.. شفاء أصغر حالة كورونا في العالم.. صور

تعافت أصغر حالة مصابة بفيروس كورونا، وهي طفلة رضيعة تدعى جيانج، وتبلغ من العمر 67 يوما فقط.









وبحسب صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، شفيت الطفلة مع 3 مرضى آخرين، وخرجوا من مستشفى في مقاطعة جويتشو جنوب غرب الصين أمس السبت.









وأصيبت الطفلة بفيروس كورونا الجديد عندما زارت مع والديها مقاطعة هوبي، مركز انتشار الوباء، في 16 يناير الماضي في عطلة عيد الربيع.









وشخص الأطباء إصابة والديها بالفيروس عند عودتهم إلى جويتشو في 25 يناير.









وأضافت الصحيفة أن أعراض المرض ظهرت على الطفلة من سيلان الأنف والسعال، حتى أثبت الأطباء إصابتها بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" في 2 فبراير، وكان عمرها 55 يوما فقط.









واستغرق علاج الطفلة 13 يوما، من الأطباء والأخصائيين، حتى اختفت أعراض الحمى وأظهر اختباران لفيروس كورونا نتائج سلبية.









كما خرجت والدة الطفلة جيانج من المستشفى في اليوم نفسه.









وسجلت مقاطعة جويتشو 143 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.



