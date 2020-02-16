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أخبار العالم

أول تعليق من الرئيس التونسي على انسحاب النهضة من مشاورات تشكيل الحكومة

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:52 ص
الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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رحيم يسري
علق الرئيس التونسي قيس سعيد على المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة ورفض حركة النهضة منح الثقة لرئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ.

وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد  خلال لقائه الفخفاخ، أن المُناورات تحت عباءة الدستور لا يُمكن أن تمرّ.

ونقلت وسائل إعلام تونسية عن قيس سعيد قوله "فليكن الجميع فس مستوى المرحلة وفي مستوى هذه اللحظة التاريخية". 

وفي وقت سابق، أعلنت حركة النهضة انسحابها من التشكيل الحكومي، لعدم تضمنه وزراء من حزب "قلب تونس"، الذي أقصاه الفخفاخ من الحكومة، فضلا عن عدم رضاها على المناصب الوزارية التي قدمها لها الفخفاخ.

وقال رئيس الوزراء المكلف في كلمة بعد إعلانه الحكومة، إن انسحاب حركة النهضة "يضع البلاد أمام خيارات صعبة".
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