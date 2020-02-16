عقدة الخسارة تلازم الزمالك بعد التتويج بـ بطولة.. فهل ينجح في كسرها أمام الأهلي؟

فوز الزمالك على الأهلي في كأس السوبر المصري الخميس المقبل، سيفك عقدة الخسارة التي لازمت الزمالك عقب التتويج بأي بطولة منذ سنوات طويلة، مباراة لن تكون سهلة على الفارس الأبيض العائد من انتصار كبير على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 جعلته يحصد بطولة السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه.





ويلتقي الزمالك غريمه التقليدي الأهلي يوم الخميس المقبل في أبوظبي، في بطولة السوبر المصري، حيث يدخل الزمالك المباراة بصفته بطل كأس مصر، والأهلي بصفته بطل الدوري الممتاز نسخة 2019، وكلاهما يطمح في الفوز باللقب من أجل مواصلة الانتصارات وحصد المزيد من الألقاب.





عقدة مستمرة للزمالك



يدخل الزمالك لقاء الأهلي وفي تاريخه عقدة الخسارة والتعثر بعد فوزه بأي بطولة سواء قارية أو محلية، ويرصد "صدى البلد" في هذه السطور مباريات خسر فيها الزمالك بعد تتويجه ببطولات.





خسارة الزمالك من الإنتاج الحربي بعد فوزه بالسوبر المصري



في المباراة التي جمعت الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز موسم 2017 -2018 خسر الزمالك من الإنتاج بهدفين مقابل هدف، في أول مباراة للفارس الأبيض بعد فوزه على الأهلي في كأس السوبر المصري بركلات الترجيح.





الخسارة أمام جينراسيون فوت بعد التتويج بكأس مصر

خسر الزمالك من جينراسيون فوت بنتيحة 2-1 في إطار منافسات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر، وذلك بعد أيام من فوزه على بيراميدز بثلاثية نظيفة وحصده لقب كأس مصر بتاريخ 9 سبتمبر 2019.





الخسارة من النجم الساحلي بعد التتويج بكأس مصر والدوري

وفي أول مباراة للزمالك بعد تتويجه بكأس مصر على حساب غريمه التقليدي الأهلي في 21 سبتمبر 2015، مني الأبيض بهزيمة ثقلية أمام النجم الساحلي التونسي في ذهاب دور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، حيث فاز الفريق التونسي 5-1 ويقصي الأبيض من البطولة بمجموع نتائج اللقاءين 5-4.