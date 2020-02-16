ألوان جديدة لهواتف Samsung Galaxy S20 .. تعرف عليها





ذكر موقع Android Community أن شركة سامسونج ستصدر ألوانا جديدة لهواتفها Samsung Galaxy S20 ، والتى كانت قد أعلنت عنها يوم 11 فبراير.





وستكون ألوان هواتف سامسونج التى سيتم إصدارها الأحمر والأزرق للهواتف الثلاثة، أما اللون الأبيض فسيكون لهاتفى Samsung Galaxy S20 و ، ووفقا للموقع فإنه بالإضافة إلى هذه الألوان فسيتم إضافة ألوان الرمادى والوردى. + Galaxy S20 ، ووفقا للموقع فإنه بالإضافة إلى هذه الألوان فسيتم إضافة ألوان الرمادى والوردى.





وهواتف سامسونج Galaxy S20، والتى أصدرتها سامسونج هى هواتف الشركة الرئيسية لعام 2020، وهى هواتف Galaxy S20 Galaxy S20 Ultra Galaxy S20 Plus و ، وتم إصدارها هذه الهواتف بالتزامن مع هاتف Galaxy Z Flip القابل للطى وهو ثانى هاتف يتم إصداره من قبل سامسونج بشاشة قابلة للطى بعد Galaxy Fold.





وتأتى أسعار هاتف Samsung Galaxy S20 حوالى 900 دولار أمريكي أي ما يعادل حوالى 14.220 ألف جنيه مصرى، أما هاتف Galaxy S20 Plus سيكون بتكلفة 1100 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 17.380 ألف جنيه ، أما هاتف Galaxy S20 Ultra سيكون سعره 1300 دولار أمريكى أى ما يعادل 20.540 ألف جنيه.





ويعتبر أبرز هواتف السلسة والذى يتمتع بإمكانات هائلة وهو هاتف Galaxy S20 Ultra وكاميراته عبارة عن 108 ميجا بيكسل و 48 و 12 ميجا بيكسل وتتمتع الكاميرات ب 10x optical zoom وكذلك 100x digital zoom .





وسيأتى الهاتف بشاشة 6.9 بوصة بأعلى معدل تحديث شاشة 120 هرتز، وذاكرة وصول عشوائى ب 16 جيجا بايت رام، وسياتى بتقنية 5G ، وسيتوفر بألوان الرمادى و الأسود.



