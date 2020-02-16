بعد نصيحة تامر حسنى.. حسن شاكوش وعمر كمال يطرحان نسخة جديدة من "بنت الجيران"





نشر الفنان الشعبى عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن الصلح بينه وببن حسن شاكوش بعد الأزمة التى نشبت بينهما بسبب أغنية "بنت الجيران".

وعلق عمر كمال قائلا: "قعدة الصلح خير تحت رعاية العالمي تامر حسني أخونا الكبير، ومفيش أي حاجة وإن شاء الله اللي جاي خير". يذكر أن عمر كمال دخل في مشاكل مع حسن شاكوش؛ بسبب قيام الأخير بالترويج لأغنية "بنت الجيران" بمفرده، وبدون العودة إلى عمر كمال.