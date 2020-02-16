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فن

بعد نصيحة تامر حسنى.. حسن شاكوش وعمر كمال يطرحان نسخة جديدة من "بنت الجيران"

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:05 م
حسن شاكوش و تامر
حسن شاكوش و تامر حسنى
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شروق حمدى
طرح كل من  حسن شاكوش وعمر كمال مطربى مهرجان "بنت الجيران" نسخة جديدة من المهرجان بناء على نصيحة النجم " تامر حسنى " والذى عقد جلسة صلح بينهما ونصحهما بالاعتذار للجمهور واستبدال مقطع "واشرب خمور وحشيش" ليأخذ الثنائى حسن شاكوش وعمر كمال بالنصيحة وسرعان ما أصدرا نسخة جديدة من المهرجان.

نشر الفنان الشعبى عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيه عن الصلح بينه وببن حسن شاكوش بعد الأزمة التى نشبت بينهما بسبب أغنية "بنت الجيران".

 

وعلق عمر كمال قائلا: "قعدة الصلح خير تحت رعاية العالمي تامر حسني أخونا الكبير، ومفيش أي حاجة وإن شاء الله اللي جاي خير".

 

يذكر أن عمر كمال دخل في مشاكل مع حسن شاكوش؛ بسبب قيام الأخير بالترويج لأغنية "بنت الجيران" بمفرده، وبدون العودة إلى عمر كمال.

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