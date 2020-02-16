في يومين.. أغنية بيلي ايليش لفيلم جيمس بوند الجديد تحقق 20 مليون مشاهدة.. فيديو

20 مليون مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها بـ قناتها الرسمية بموقع يوتيوب.





ودخلت الأغنية التي تحمل نفس اسم الفيلم قائمة الأكثر رواجًا بموقع يوتيوب باحتلالها المركز الـ 34 على مستوى العالم.





وصرحت بيلي ايليش بأنها كتبت الأغنية في 3 أيام فقط وقامت بتسجيلها على الفور.





وكانت بيلي ايليش شاركت بالغناء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 الذي أقيم يوم الأحد الماضي بمسرح دولبي.



