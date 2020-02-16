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فن

في يومين.. أغنية بيلي ايليش لفيلم جيمس بوند الجديد تحقق 20 مليون مشاهدة.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:13 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
حققت أغنية No Time To Die للمغنية البريطانية بيلي ايليش 20 مليون مشاهدة بعد مرور يومين على طرحها بـ قناتها الرسمية بموقع يوتيوب. 

ودخلت الأغنية التي تحمل نفس اسم الفيلم قائمة الأكثر رواجًا بموقع يوتيوب باحتلالها المركز الـ 34 على مستوى العالم. 

وصرحت بيلي ايليش بأنها كتبت الأغنية في 3 أيام فقط وقامت بتسجيلها على الفور.

وكانت بيلي ايليش شاركت بالغناء في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 92 الذي أقيم يوم الأحد الماضي بمسرح دولبي.

ويعد ذلك الفيلم الـ25 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة، والفيلم الخامس والأخير لـ دانيال كريج، والمقرر طرحه في ابريل 2020.

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