بعد 3 آلاف كشف ومتابعة.. الصحة تعلن موعد مغادرة العائدين من «ووهان» الحجر

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية والمودعين في الحجر الصحي بمحافظة مطروح، والبالغ عددهم 308 مؤكدة أن نتائجهم سلبية.

وأضافت هالة زايد في تصريحات صحفية، أن المصريين العائدين من ووهان الصينية في الحجر الصحي، أجرت عليهم أكثر من 3 آلاف كشف ومتابعة.





وتابعت: "مستشفى الحجر الصحي مجهز على اعلى مستوى لتقديم الخدمات الطبية للمصريين العائدين من ووهان، و100% من النفايات التي تخرج من المصريين العائدين من ووهان الصينية تعتبر نفايات خطرة ويتم التخلص منها بطريقة آمنة جدا".





فى حالة الاشتباه بأي شخص، مشيرة إلى أن من يتم الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا؛ سيتم ترحيله الى المعسكر، أما الذي سيتم التأكد من إصابته؛ سيتم حجزه فى هذا المستشفى.





واضافت وزيرة الصحة، أنه ستجرى فحوصات طبية شاملة للمصريين العائدين من ووهان ، وبعد الاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابة أي منهم بفيروس كورونا سيغادرون الحجر الصحي





وتابعت، أن الشاب الأجنبي الحامل لفيروس كورونا، لم يتم حجزه فى الحجر الصحي بمطروح مع المصريين العائدين من ووهان الصينية، ولكن تم عزله فى المستشفى، مضيفة أن المستشفى فى مكان آخر.





وأفادت زايد، أن هناك عيادات لكل التخصصات في مستشفى الحجر الصحي لإجراء الفحوصات الطبية على المصريين العائدين من ووهان، وهناك مواطن مصاب بفيروس سي بين المصريين العائدين من ووهان الصينية".





أوضحت وزيرة الصحة، أن منظمة الصحة العالمية تمدنا بالاحتياجات والكواشف الخاصة بفيروس كورونا.