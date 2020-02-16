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فن

أخبار الفن.. اعتذار حسن شاكوش وعمر كمال.. ونرمين الفقي تتصدر تريند جوجل.. وهيفاء وهبي في موقف محرج

الأحد 16/فبراير/2020 - 04:13 م
هيفاء وهبي ومدير
هيفاء وهبي ومدير اعمالها
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شروق ابراهيم
وضع محمد الوزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، الفنانة اللبنانية في موقف محرج بعد نشر صورة تجمعهما من كواليس كليب "توتة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

اعتذر ثنائي أغاني المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال للجماهير المصرية بسبب كوبليه "أشرب خمور وحشيش" في أغنية " بنت الجيران" التي قدماها في حفل عيد الحب.


تصدرت الفنانة نرمين الفقى محرك البحث جوجل الأكثر بحثا بعد نشرها مجموعة من الصور التى ظهرت فيها من مكة المكرمة أثناء تأدية مناسك العمرة  من خلال حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


تلقى الشاعر أيمن بهجت قمر مظاهرة دعم وحب من محبيه وزملائه في الوسط الفني معربين عن رفضهم لقرار اعتزاله تاليف الاغاني في مقدمتهم الهضبة عمرو دياب.




التقطت عدسات الباباراتزي صورًا للثنائي الشهير المغني الكندي جاستين بيبر وزوجته عارضة الأزياء الأمريكية هايلي بالدوين أثناء احتفالهما بعيد الحب الذي صادف الجمعة الماضية.
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