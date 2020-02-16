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حوادث

لإهانة القضاء.. تجديد حبس 14 متهما في قضية كتائب حلوان

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:07 م
كتائب حلوان
كتائب حلوان
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اسلام مقلد
قررت محكمة جنح مستأنف المعادى، تجديد حبس 14 متهما بقضية كتائب حلوان لمدة شهر على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 19889 لسنة 2019، لاتهامهم بإهانة القضاء، على خلفية محاكمتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان".


ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.


كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، التي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
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