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أخبار العالم

بومبيو: الإرهاب يهدد مصالح أمريكا في المنطقة

الأحد 16/فبراير/2020 - 05:12 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن الإرهاب والتنظيمات المتطرفة يهددون مصالح الولايات المتحدة في أفريقيا والمنطقة العربية قاطبة. 

وكان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية ديفيد هيل كشف عن أن بلاده تعتزم تنظيم تمرين "فلينتلوك 2020" بمشاركة 6 دول في موريتانيا لدعم قدرات الجيوش الأفريقية في دحر الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.

وقال هيل إن "تمرين فلينتلوك العسكري يعزز قدرتنا على العمل مع حلفائنا في الساحل لمجابهة التهديد المتزايد والتطرف، نعرب عن امتناننا لموريتانيا لاستضافتها تدريب فلينتلوك هذا العام".

وسينظم التمرين في 18 فبراير الجاري في محافظة آدرار شمال موريتانيا، وتشارك فيه جيوش السنغال ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

وأضاف المسئول الأمريكي أنه "قلق إزاء عدم الاستقرار المتزايد في الساحل"، مؤكدًا التزام الولايات المتحدة تجاه شركائها في هذه المنطقة الحيوية.


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