الأهلي يسلم الهيئة الهندسية أرض التجمع لبدء أعمال التشييد بالفرع الرابع









قام مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب اليوم الأحد، بتسليم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أرض فرع النادي الجديد بالتجمع الخامس، للبدء في إنشاء الفرع الرابع، وذلك في حضور اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللذين حضرا مراسم وضع حجر الأساس لفرع النادي الجديد بالتجمع الخامس.





وكان الأهلي قد انتهى من المخطط العام لفرع التجمع وفق أفضل التصميمات الهندسية التي تلبي كل الاحتياجات لخدمة أعضاء الأهلي، على أن تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ أعمال البناء للمرحلة الأولى، التي تنتهي في غضون عام من الآن.