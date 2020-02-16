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محافظات

إزالة 30 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي في قنا

الأحد 16/فبراير/2020 - 07:04 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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يوسف رجب

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بالتنسيق مع قوات الشرطة من مديرية أمن قنا، أسفرت عن إزالة 30 حالة تعدٍ علي أراضي أملاك الدولة. 


وأوضح محافظ قنا، أن الحملة نجحت في إزالة 6 حالات تعدٍ بالزراعة علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 9 أفدنة و4 قراريط و10 أسهم وإزالة 4 حالات تعدٍ بالزراعة علي أملاك الآثار بمساحة فدان واحد و3 قراريط و5 أسهم، إضافة إلى إزالة 20 حالات تعدٍ  بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 6615 متر مربع، وذلك في إطار تنفيذ الموجة الخامسة عشر لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب بمختلف مراكز ومدن المحافظة. 

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وأضاف محافظ قنا، أن إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ بدء الموجة 15 لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة وحتي الآن بلغت 83 حالة تعدٍ بالزراعة بمساحة 321 فدانا و3 قراريط و13 سهما، إضافةً إلي إزالة 170 حالة تعدٍ بالمباني بمساحة 235 ألفا و256 مترا مربعا بمختلف مراكز ومدن المحافظة.


وأشار الداودى، إلى أن أعمال الإزالة تشمل كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بأي طلبات تقنين ومازالوا متعدين علي أراضي الدولة وغير راغبين في تنفيذ القانون وكذلك الحالات التي تقدمت بطلبات تقنين ولم تُثبت جديتها ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة أو عدم استكمال الأوراق المطلوبة وكذلك الحالات التي أقرّت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلي حالات التعدي علي أراضي المنفعة العامة. 

إزالة 30 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي في قنا
إزالة 30 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي في قنا
إزالة 30 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي في قنا
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