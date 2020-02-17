مشاهير من بلدي..علي خليل ابن بني سويف.. أمين الكرة المصرية

علي الرغم من إعتزاله منذ أكثر من 40 عاما مضت الأن إسمه في عالم الكرة مازال محفورا في الذاكرة مرة لموهبته المتفردة ومرة أخري لأخلاقه في المعلب وخارجة وهو رمز من رموز الكرة المصرية والعربية بل والأفريقية أيضا .





إنه اللاعب السابق الكبير الكابتن علي خليل ابن بني سيويف ولاعب كرة القدم الأسبق بنادي الزمالك ومنتخب مصر فترة السبعينات .





ولد علي خليل في 28 نوفمبر عام 1952 في محافظة بني سويف ، وكانت بدايته مع الكرة هناك بعد ان لعب مع تحت 14 ، 18سنه و كان حليم ثالوث مدرب للفريق الاول ،و طلب منه الانتقال الي الزمالك وبالفعل حدث ذلك عام 1969 ، وكان النشاط متوقف حيث اشترك علي خليل مع فريق تحت 20 سنة وكانت هي البطولة الي يلتف حولها الجماهيرفي ذلك الوقت ، وفى المباراة النهائية امام الاهلى والتى اذاعها التليفزيون سجل علي خليل هدفين وفى المباراة الشهيرة بمباراة "مروان " كان علي خليل صاحب هدف السبق وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف ، وقتها عرفت الجماهير علي خليل لانه سجل فى مرمى الاهلى .

من المواقف الغريبة والعجيبة ان علي خليل انضم للمنتخب القومي قبل ان يلعب في الفريق الاول بنادي الزمالك ، حيث كان المنتخب الوطنى يتدرب فى ملعب الزمالك ، وكان علي خليل يقيم فى غرفة تحت المدرجات ، هو ومسعد نور نجم المصرى المعروف.





ووقف علي خليل يشاهد المران واختاره المدير الفنى ليكمل التقسيمة وتألق اللاعب واستمر مع المنتخب وكان ذلك عام 1970، لكن بدايته الحقيقية كانت امام كينيا عام 1972 فى تصفيات دورة الالعاب الافريقية بعدها شارك فى دورة ازمير ومهرجان الصداقة بتونس واستمرت مسيرته مع المنتخب سنوات طويلة.





شارك مع منتخب مصر في بطولات عديدة لكأس الأمم الأفريقية وهو أحد هدافي مصر في بطولات كأس الأمم الأفريقية برصيد هدفين سجلهما عام 1974وهو الشقيق الأكبر لطارق خليل اللاعب السابق بالنادي الاهلي.





يعتبر علي خليل من أكثر لاعبي الكره المصرية خلقا داخل وخارج الملعب وخير مثال على ذلك ويتذكره جيدا جمهور السبعينات عندما كانت مباراه الزمالك والإسماعيلي بمدينة الاسماعيليه وكان الزمالك مهزوما بهدف سجله فاكهه الكره المصرية "علي أبو جريشة" واذا بعلي خليل يسدد كره قوية صاروخية تخترق شباك الإسماعيلي ولكن من الخارج ويحتسبها الحكم هدفا للزمالك واذا بعلي خليل بكل امانه واخلاق الفرسان يؤكد لحكم المباراة بان الكره ليست هدف على الرغم من هزيمه الزمالك في هذه المباراة الا انه نال ثناء واحترام الجميع ، ومن ذلك التاريخ استحدث اتحاد الكرة المصري جائزة جديدة اسمها جائزة البسالة الرياضية بسبب تلك الواقعة .





كما لا تنسي الجماهير ونقاد الكرة هدفه التاريخى في الاهلى في دورى 78-1979 عندما أحرز حمدى جمعه لاعب الاهلى هدفا من تمريره للخطيب وسنتر الزمالك ويمررحسن شحاته الكره لعلى خليل الذي استدار دوره كامله ويلعب الكره في مرمى ثابت البطل حارس النادى الاهلى في ذلك الوقت محرزا هدف التعادل وأجمل اهداف الموسم في ذلك الوقت .