لطيفة أقوى واحدة.. تحقق نصف مليون مشاهدة على يوتيوب

حققت أغنية "أقوى واحدة" للطيفة، نجاحا كبيرا جدًا، وكسرت حاجز النصف مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب" بعد أيام قليلة من طرحها.





وتقول كلماتها: "فى الفرح ببان زعلانة.. أنا أقوى واحدة وأضعف واحدة جت ع الأرض.. بكون وحيدة ف وسط الناس.. مبسوطة من غير حد.. أنا أشجع واحدة جبانة.. بفرح وأزعل وأبكى وأضحك.. كله فى نفس الوقت .. وحتى الفضفضة دايما بكلم نفسى جوايا.. وبسند نفسى على نفسى وآبين إنى متفائله .. فى كل مواقف الدنيا بكون الراسية والعاقله .. ولو يوم أضعف وأبكى دموعى فى عينى بحبسها .. ولو زعلانة من حاجة بصالح نفسى فى مرايا".



