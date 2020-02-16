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رياضة

بهدفي كاسونجو وفتحي.. الزمالك يهزم جولدي وديا

الأحد 16/فبراير/2020 - 08:25 م
مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا علي جولدي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.


واكتفي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني علي لعب 50 دقيقة فقط بعد الاتفاق مع جولدي، يأتي ذلك بسبب سفر الفريق صباح غدٍ إلى الإمارات لخوض لقاء السوبر المصري، وحرصا منه علي عدم إرهاق اللاعبين، ومن أجل إعطاء أكبر قسط من الراحة للجميع.


وأحرز هدفي الزمالك في ودية جولدي، كاسونجو في الدقيقة 17 من الشوط الأول، بعد عرضية من شيكابالا استقبلها مصطفي فتحي ثم مررها الإمام عاشور ، وبعدها مررها لكاسونجو في منطقة الجزاء ليسددها علي يسار حارس جولدي، ثم عزز مصطفي فتحي بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من تسديدة من الجانب الأيسر ، قام خلالها بخداع الحارس لتسكن المرمي، في حين سجل لجولدي  مقدشيو في الدقيقة 37.


وشهدت المباراة سيطرة من جانب الزمالك، بينما جولدي ظهر في كرات قليلة على مرمي جنش.
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