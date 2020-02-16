شاكوش وعمر كمال في أزمة بسبب قرار هاني شاكر.. ما مصير حفلاتهما؟

حاول شاكوش وعمرو كمال التواصل مع متعهدي الحفلات لإلغاء حفلاتهما التى كان من المُقرّر إقامتها الفترة القادمة ووصل عددهم إلى 20 حفلة خلال شهر فبراير فقط.





وجاء هذا بناء على القرار الذي أتخذه الفنان هاني شاكر "نقيب المهن الموسيقية"، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانًا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.





وجاء نص البيان كالتالي: "علي جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".