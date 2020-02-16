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رياضة

ميت عقبة يتوج بلقب كاس مصر لكرة الصالات ..صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:23 م
سحر عبدالحق
سحر عبدالحق
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يسرى غازى
توج مركز شباب ميت عقبه بطلا لكاس مصر لكرة الصالات عقب تحقيق الفوز في المباراة النهائية علي البنك الاهلي بثلاثة اهداف  مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بينهما علي الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة .

 افتح اهداف  اللقاء اللاعب إسلام محمد  لفريق مركز شباب  ميت عقبه في الدقيقة التاسعة وادرك محمد احمد صالح هدف التعادل للبنك الاهلي.

فيما سجل محمد احمد حامد الهدف الثاني لميت عقبه واختتم اهداف اللقاء اللعب احمد مجدي بتسجيل الهدف الثالث لميت عقبة وادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الفولي و ميدو سلامه وعاونهما  محمد سعيد وهبه رزق .

وتواجد خلال اللقاء الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات  واعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وأيمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمي وهاني درويش اخصائي العلاج الطبيعي وعبد اللطيف امام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية  وحسن الرئيس مدير فني فريق غار حراء بالدوري السعودي .

وقامت سحر عبد الحق بتسليم كاس البطولة للفريق البطل ميت عقبة والميداليات الذهبية وتسلم البنك الاهلي الميداليات الفضية كما تسلم وراق الحضر  الميداليات البروتزية  وحصل محمد احمد صالح علي كاس الهداف برصيد ستة أهداف.

الجدير بالذكر ان الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نجحت في اعادة البطولة الي النور بعد توقف دام لمدة خامسة مواسم.
ميت عقبة يتوج بلقب كاس مصر لكرة الصالات ..صور
ميت عقبة يتوج بلقب كاس مصر لكرة الصالات ..صور
ميت عقبة يتوج بلقب كاس مصر لكرة الصالات ..صور
ميت عقبة يتوج بلقب كاس مصر لكرة الصالات ..صور
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