ميت عقبة يتوج بلقب كاس مصر لكرة الصالات ..صور

توج مركز شباب ميت عقبه بطلا لكاس مصر لكرة الصالات عقب تحقيق الفوز في المباراة النهائية علي البنك الاهلي بثلاثة اهداف مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت بينهما علي الصالة الدولية بنادي اتحاد الشرطة .





افتح اهداف اللقاء اللاعب إسلام محمد لفريق مركز شباب ميت عقبه في الدقيقة التاسعة وادرك محمد احمد صالح هدف التعادل للبنك الاهلي.





فيما سجل محمد احمد حامد الهدف الثاني لميت عقبه واختتم اهداف اللقاء اللعب احمد مجدي بتسجيل الهدف الثالث لميت عقبة و ادار المباراة طاقم تحكيم مكون من محمد الفولي و ميدو سلامه وعاونهما محمد سعيد وهبه رزق .





وتواجد خلال اللقاء الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة الصالات واعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة هشام صالح المدير الفني ونادر رشاد المدرب العام وأيمن عبد الرحمن مدرب حراس المرمي وهاني درويش اخصائي العلاج الطبيعي وعبد اللطيف امام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية وحسن الرئيس مدير فني فريق غار حراء بالدوري السعودي .



