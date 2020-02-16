برلماني: مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون إملاءات خارجية

استنكر النائب أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بالمرج، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، مؤكدًا أن مصر ماضية في حماية حقوق الإنسان دون تدخل أو إملاءات من أي دولة خارجية.





وأضاف "علي"، في بيان له اليوم، أن رئيس البرلمان الأوروبي اعتمد على منظمات مأجورة ومشبوه ولها أهداف عدائية مع مصر في معرفة تفاصيل تلك الواقعة، مشيرًا إلى أنه أيضا لديه ازدواجية في رؤية الأمور التي تؤكد جهل البرلمان الأوروبي بحقيقة الواقع والأحداث في مصر.





وأشار نائب "المصريين الأحرار"، إلى أن الدولة المصرية تقوم بحماية حقوق الإنسان بشكل كبير، وعملت على إزالة العشوائيات ومعالجة الأمراض المستعصية والمتوطنة في مصر بتوفير حياة كريمة للمواطن المصري في إطار النصوص القانونية التي كفلها الدستور المصري.



