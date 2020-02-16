أخبار الزمالك: بشرى سارة قبل مواجهة الترجي.. وفوز ودي على جولدي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار عن نادي الزمالك.. جاء أهمها كالآتي:



كذّب الكابتن ميمي عبد الرازق رئيس قطاع الناشئين بالنادي المصري تصريحات رئيس نادي الزمالك والتى أعلن فيها أن سبب إقالة عبد الرازق من تدريب سموحة هو عدم اللعب بالتشكيلة التي طلبها رئيس نادي سموحة المهندس فرج عامر خلال إحدى مباريات الفريق.





فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديا علي جولدي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة.





يؤدي لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في لقاء السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، تدريبات تأهيلية بالركض حول الملعب و كذلك فقرة سباق سرعات لعدة دقائق، بناء علي تعليمات الجهاز الفني، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.