الزمالك يخطر الكاف بمواجهة الترجي على استاد القاهرة بـ 30 ألف مشجع

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا الى الاتحاد الافريقي يخطرهم بمواجهة الترجي التونسي يوم 28 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على استاد القاهرة بحضور 30 ألف مشجع.





وتلقى النادي الأبيض الموافقة الأمنية على خوض المباراة أمام الترجي التونسي على استاد القاهرة وزيادة الجماهير إلى 30 ألف مشجع، لأهمية المباراة بعد تواصل رئيس الزمالك معهم.





وكان الاتحاد الافريقي أرسل خطاباً اليوم إلى الزمالك أخبره بمواجهة الترجي التونسي يوم 28 على استاد السلام في حال موافقة الأمن، ولكن الزمالك حصل على الموافقة بخوض المباراة على استاد القاهرة وقام بإبلاغ مسئولى "كاف" بهذا الأمر.