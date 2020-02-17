لن تصدق .. ما الذي يحدث عند شرب الماء قبل النوم؟

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رضوى حسام شرب الماء بشكل دوري من أكثر الأمور الحيوية للجسم، فهو مفيد بشكل عام، لكن توقيت شرب الماء يمكن ان يفرق في مدى الأستفادة التي يحصل عليها جسمك.

فأكدت الدراسات ان شرب الماء قبل النوم له فوائد صحية عديدة، ويعد أبرزها تحسين المزاج وتهدئة الاعصاب، حيث كشفت الأبحاث ان الأشخاص الذين غير معتادين على شرب الكثير من الماء لم يكونوا هادئين ولم يتحسن مزاجهم إلا بشرب الماء قبل النوم حسب ما اشار موقع " health line " .

واشارات الأبحاث ان شرب الماء قبل النوم ، وخصوصًا الماء الساخن أو الدافئ هو أحد الطرق الطبيعية للمساعدة في إزالة السموم من الجسم وتحسين عملية الهضم.

ويعتبر شرب الماء قبل النوم من افضل الطرق التي تحافظ على جسمك رطب مما يؤثر بشكل جيد على البشرة والشعر وباقي أعضاء الجسم التي تحتاج للماء بشكل دوري.



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