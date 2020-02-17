بركات يوضح حقيقة غياب محمد صلاح عن المنتخب الوطني

أكد محمد بركات، مدير المنتخب الوطنى، إن التقرير الطبي الذى تسلمه محمد أبو العلا طبيب الفراعنة من نظيره في ليفربول جاء فيه إن محمد صلاح لن يكون جاهز سوى بـ30% من قوته.





وأضاف: مشاركته مع المنتخب يوجد بها "خطورة" على اللاعب قد تؤدى إلى تفاقم الإصابة مما أدى إلى إجماع داخل الجهاز الفنى للمنتخب بعدم تواجده فى صفوف المنتخب الوطنى بمواجهتى كينيا وجزر القمر.



