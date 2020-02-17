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مدحت العدل يعلق على قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:17 ص
مدحت العدل
مدحت العدل
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، إنه معترض على قرارات نقابة الموسيقيين بمنع مطربين المهرجانات من الغناء.

وأضاف الدكتور مدحت العدل خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أنه أبدى رفضه للحملات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة مطربين المهرجانات.

وعقب الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست على قرارات نقابة الموسيقيين وحملات المقاطعة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حول المهرجانات الشعبية  قائلًا "أنا ضد هذه الإجراءات ناس بتعمل شير بالملايين مكسرين الدنيا".

وتابع مدحت العدل، قائلا: "مش عاجبك النوعية دي من الفن إعمل الفن اللي إنت شايفه من وجهة نظرك كويس ينافسهم لكن تجاهل ملايين محبيهم ومن يستمعهم بدعوى حماية الذوق العام أمر مستغرب جدًا وأنا ضده جدًا".

وأردف قائلًا " أنا بحب أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش جدًا " مشيرًا إلى أنه حتى لو فيه كلمات مش عاجبانا نشيلها مش نمنعها كله والاغنية مكسرة الدنيا وأذيعت في الاستاد.

وتابع: "خلونا نحلل الظاهرة زي بقيت العالم مش نمنعها". 
وتابع قائلًا " مش هينفع نغير طريقتهم في الغنا هما بيغنوا كده والناس حباهم بالشكل ده ؟.
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