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أخبار العالم

الولايات المتحدة تجلي رعاياها من على متن السفينة السياحية جوا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أجلت الولايات المتحدة المئات من الأمريكيين جوا من اليابان بعد مغادرتهم سفينة "Diamond Princess" الخاضعة لإجراءات الحجر الصحي قبلة اليابان.

وبحسب "جارديان" البريطانية،  شخصا على متن السفينة بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" ليصد العدد الإجمالي إلى 355 شخصا.

وجاء نقل مواطنين أمريكيين من السفينة ، الراسية في يوكوهاما ، جنوب طوكيو ، في الوقت الذي قالت فيه بلدان أخرى إنها ستنقل مواطنيها إلى الوطن قبل أربعة أيام فقط من انتهاء الحجر الصحي الرسمي الذي حددته السلطات الصحية اليابانية.

يمكن رؤية الركاب الذين يرتدون أقنعة وهم يلوحون عبر نوافذ الحافلات المتوقفة بالقرب من السفينة.

بدأت عملية الإجلاء في الولايات المتحدة بعد ساعات من إعلان لجنة الصحة الوطنية الصينية أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا داخل البلاد ارتفع إلى 1765 ، مع ما لا يقل عن 70400 إصابة. ويتبع ذلك طفرة في الأسبوع الماضي عندما غيرت مقاطعة هوبى الطريقة التي كانت تحسب بها حالات الإصابة بالفيروس.

قال مسؤولون أمريكيون إن 380 أميركيا سيُنقلون إلى قاعدة للقوات الجوية في كاليفورنيا على متن طائرتين مستأجرتين من قبل الحكومة تغادران مطار هانيدا بطوكيو يوم الاثنين.

الولايات المتحدة تجلي رعاياها من على متن السفينة السياحية جوا
الولايات المتحدة تجلي رعاياها من على متن السفينة السياحية جوا
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