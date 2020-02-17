سعر صادم لفستان إليسا فى دبى ..صور

إليسا متابعيها عبر حسابها الرسمى علي موقع الانستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا فى دبى بمناسبة عيد الحب. شاركت الفنانة اللبنانيةمتابعيها عبر حسابها الرسمى علي موقع الانستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا فى دبى بمناسبة عيد الحب.





إليسا فى الحفل بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأخضر النيون، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والاناقة مما منحها إطلالة مميزة. تألقتفى الحفل بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأخضر النيون، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والاناقة مما منحها إطلالة مميزة.





إليسا فى دبى توقيع alexperry، فيما بلغ سعر الفستان 3240 دولارا أى ما يقرب من 50 ألف جنيه مصرى. وقد حمل فستانفى دبى توقيع alexperry، فيما بلغ سعر الفستان 3240 دولارا أى ما يقرب من 50 ألف جنيه مصرى.





إليسا حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون البيج،فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية. وانتعلتحذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون البيج،فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية.



