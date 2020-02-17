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مرأة

سعر صادم لفستان إليسا فى دبى ..صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:29 ص
إليسا
إليسا
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها عبر حسابها الرسمى علي  موقع الانستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا فى دبى بمناسبة عيد الحب.

تألقت إليسا فى الحفل بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة و ذا أكمام طويلة باللون الأخضر النيون، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والاناقة مما منحها إطلالة مميزة.

وقد حمل فستان إليسا فى دبى توقيع alexperry، فيما بلغ سعر الفستان 3240 دولارا أى ما يقرب من 50 ألف جنيه مصرى.

وانتعلت إليسا حذاء أنيقا ذا كعب عالى باللون البيج،فيما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الالوان الترابية.

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