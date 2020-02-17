بالتعاون مع وزارة الشباب.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمرًا للتوظيف والتدريب

تنظم جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، مؤتمرًا للتوظيف والتدريب تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس الأمناء وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.





يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي الذى تضطلع به جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفي إطار استراتيجية الجامعة التى تستهدف تقديم الدعم والرعاية التعليمية والمهنية لطلابها سواء أثناء فترة الدراسة أو عقب تخرجهم.





وصرح الدكتور محمد العزازي رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بأن مؤتمر التوظيف والتدريب سوف يتم تنظيمه ٢٢ فبراير الجاري،بمقر الجامعة فى مدينة ٦ أكتوبر ويتولى الإشراف عليه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عمرو الليثي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة.





ومن المقرر أن يشارك فى هذا المؤتمر مجموعة من خريجي وطلبة كليات ( العلوم الصيدلية و التصنيع الدوائي -طب وجراحة الفم و الأسنان -التكنولوجيا الحيوية -العلاج الطبيعي - تكنولوجيا المعلومات - الهندسة )





كما يشارك فى أعمال المؤتمر من خارج الجامعة مايقرب من ٦٥ شركة ومؤسسة متخصصة في ميادين ومجالات عمل هذه الكليات وأقسامها المختلفة.