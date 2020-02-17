تضم 24 شاعرًا .. انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة شاعر المليون غدا

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي، أولى حلقات المرحلة الثانية من برنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع، الذي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربي.





ويلتقي في الحلقة ستة شعراء من أربع دول عربية، وهم: أحمد عايد البلوي وعناد الشيباني وعبد المجيد سعود الغيداني من السعودية، ومحمد الشريقي من سوريا، ومزيد بن جعدان الوسمي من الكويت، وناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة عُمان، والذين سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وسلطان العميمي.





وأعلن سلطان العميمي، عضو لجنة التحكيم، خلال الحلقة الماضية، عن معايير المرحلة الثانية والتي تتضمن معيارين، حيث يتعين على الشعراء في المعيار الأول كتابة قصيدة لا تزيد عن 10 أبيات ولا تقل عن 8 أبيات، ولهم حرية اختيار الوزن والقافية والموضوع، أما المعيار الثاني فتسُعلن عنه لجنة التحكيم مع بداية الحلقة القادمة.





وكانت الحلقة السابقة قد شهدت تأهل محمد البندر المطيري بنتيجة 48/50 بقرار لجنة التحكيم، فيما سيعلن الإعلاميين حسين العامري وأسمهان النقبي مطلع الحلقة التاسعة وأولى حلقات المرحلة الثانية عن آخر المتأهلين لقائمة الـ 24، حيث يتنافس على ذلك من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص لبرنامج شاعر المليون، كل من عامر بن فواز العجمي من الكويت، وعبد الله بن فهم من الإمارات ومحمد الحمادي العتيبي وسلطان بن معجب الدويسري من السعودية، ومحمد حمدان العنزي من الأردن.





يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون 16 حلقة، ويتم تقسيمها لمراحل عدة، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة الـ 48 شاعرًا ضمن ثماني أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء، ويتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولًا إلى المرحلة الثانية والتي تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل منها أيضًا ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعرًا، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعرًا يتم تقسيمهم على أمسيتين، يتأهل في نهاية كل منهما 3 شعراء.





أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية)، فيقدم الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم ويتم إعطاؤهم درجات من 30 % دون استبعاد أي من المتسابقين، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع ولها نسبة 40 %، وفي المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية)، يعود الشعراء الست ليقدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30 %.





ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع (60 %)، بالإضافة إلى نسبة تصويت الجمهور (40 %)، ليتم ترتيب الفائزين بالمسابقة من المركز الأول إلى السادس.



