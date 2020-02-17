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رياضة

مدرب صن داونز لـ صدى البلد: نتيجة الـ 5-0 لن تتكرر.. ولن نتحجج بالإصابات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 01:21 م
الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز
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إسماعيل محمود
أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن نتيجة الـ 5-0 التي حدثت العام الماضي في المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الأهلي لن تتكرر، مؤكدًا أنه مؤمن بقدرته بالفوز على المارد الأحمر مرة أخرى."
وقال موسيماني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:"النادي الأهلي فريق كبير، وكما ذكرت فهو نادي القرن، وأكثر فريق فاز بدوري الأبطال، لديه قاعدة جماهيرية كبيرة، إنه النادي الأكبر في القارة، لكنها مباراة في الأخير، وتلك المباراة ستكون صعبة، وبالأخص بعد مباراة العام الماضي، هناك الكثير من الصخب حول تلك المباراة بسبب ماحدث في العام الماضي، نتيجة الـ 5-0 والأداء الذي ظهرنا به لن يتكرر، لكننا نؤمن بالفوز على الأهلي مرة أخرى."

وأضاف موسيماني:" لدينا إصابات كثيرة، لكنني لن أتحجج بهذا الأمر، فهو يحدث مع العديد من الفرق ، ثابيلو فقط من تأكد غيابه عن المباراة أما لانجرمان فهو يتأهل حاليًا وأونيانجو سيشارك بشكل طبيعي في المباراة."

ويلاقي النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تقام مباراة الذهاب يوم 29 من الشهر الجاري في القاهرة.

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