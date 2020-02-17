اليابان تلغي احتفالات عيد ميلاد الامبراطور ناروهيتو.. تفاصيل

قررت السلطات اليابانية، اليوم الاثنين، إلغاء الاحتفالات العامة بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو.





يأتي قرار الإلغاء في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.





وأصدر القصر الامبراطوري، بيانا اليوم قال فيه: "في ضوء الاضطرابات الحالية، قررنا إلغاء زيارة عامة الشعب إلى القصر بمناسبة عيد ميلاد صاحب الجلالة".





وأضاف: "سيتم إلغاء ظهور جلالة الملك في الصباح، وكذلك التوقيع العام على كتاب الترحيب".





وأعلنت اليابان اليوم، الاثنين، إصابة 99 شخصا إضافيا بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية الخاضعة للحجر الصحي. وبذلك ارتفع إجمالي عدد المصابين إلى 454 حالة.





ويذكر أن الامبراطور ناروهيتو تولى العرش في 1 مايو الماضي، ليصبح الامبراطور الياباني رقم 126 بعد يوم من تنازل والده اكيهيتو عن العرش، في أول تنازل عن العرش في اليابان منذ 202 عام.





وكان من المقرر أن يستقبل الامبراطور، الذي سيُتم عامه الـ60 الأحد المقبل، والامبراطورة ماساكو وأفراد من الأسرة الملكية، المهنئين 3 مرات يوم الأحد 23 فبراير؛ وهو الأول منذ أن تولى الامبراطور العرش، لكن الخوف من العدوى تسبب في امتناع طوكيو عن إقامة مثل هذا الاحتفال المزدحم.





وفي الأسبوع الماضي، أبلغت طوكيو عن أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد، مع تأكيد اصابة أكثر من 500 حالة في جميع أنحاء اليابان (معظمهم على متن سفينة "Diamond Princess").



