ابن سعود.. ملك صنع مملكة.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع أبنائه..شاهد

ووفقا للمعلومات التي تم تداولها عن الصورة النادرة فقد التقطها، نشرها في مجلة «لايف» في الولايات المتحدة والتي تعتبر اشهر مجلة في العالم آنذاك وكانت قد أجرت مقابلة مع الملك عبدالعزيز تحت عنوان «ابن سعود.. ملك السعودية.. ملك صنع مملكة»