ابن سعود.. ملك صنع مملكة.. صورة نادرة للملك عبدالعزيز مع أبنائه..شاهد

نشرت إدارة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود صورة نادرة ترصد ملك السعودية المؤسس وحوله 6 من أبنائه الذكور في قصر المربع في الرياض
الصورة النادرة للملك السعودي الأول عمرها 77 عاما يظهر فيها الملك المؤسس جالسا ومن خلفه أبنائه الستة الأمراء مشعل وعبدالمحسن وناصر ومساعد وسلطان ومنصور
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ووفقا للمعلومات التي تم تداولها عن الصورة النادرة فقد التقطها المصور الأمريكي روبرت لاندري، نشرها في مجلة «لايف» في الولايات المتحدة والتي تعتبر اشهر مجلة في العالم آنذاك وكانت قد أجرت مقابلة مع الملك عبدالعزيز تحت عنوان «ابن سعود.. ملك السعودية.. ملك صنع مملكة»
ووفقا للمعلومات التي تم تداولها عن الصورة النادرة فقد التقطها المصور الأمريكي روبرت لاندري، نشرها في مجلة «لايف» في الولايات المتحدة والتي تعتبر اشهر مجلة في العالم آنذاك وكانت قد أجرت مقابلة مع الملك عبدالعزيز تحت عنوان «ابن سعود.. ملك السعودية.. ملك صنع مملكة»
ويعتبر الملك عبدالعزيز هو مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة وأول ملوكها، والحاكم الرابع عشر من أسرة آل سعود.
ولد في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد وتزوج 11 زوجة وأنجب 89 ابنا وبنتا.