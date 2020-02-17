شاهد.. الظهور الأول لرمضان صبحي مع الأهلي في رحلة الإمارات بعد العودة من الإصابة

حظي رمضان صبحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي استقبال خاص من المتواجدين في مطار القاهرة.





وظهر رمضان صبحي للمرة الأولي مع البعثة الحمراء منذ إصابته قبل شهرين في 17 دسمبر الماضي.





وحرص عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي علي دعم الفريق في رحلة أبوظبي والسفر معهم قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المصري الخميس المقبل.





وتواجد مع بعثة الأهلي علي ذات الطائرة أعضاء المجلس خالد مرتجي وجوهر نبيل ومهند مجدي والدكتور محمد سراج.





وغادرت البعثة الحمراء برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى الإمارات؛ استعدادا لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المصري.





وضمت بعثة الأهلي الجهاز الفني والإداري والطبي بالإضافة إلى قائمة اللاعبين التي ضمت كلا من:

شريف إكرامي – محمد الشناوي – علي لطفي – رامي ربيعة – محمود متولي – ياسر إبراهيم – أحمد فتحي – محمد هاني – أيمن أشرف – علي معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايي – رمضان صبحي – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجي – محمود وحيد – أحمد الشيخ.



