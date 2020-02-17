أخبار الرياضة| قائمة محظورات على لاعبي الأهلي.. حقيقة اختفاء تذاكر الزمالك.. وموقف القلعة الحمراء من تعيين بكارى جاساما لمباراة صن داونز

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن نتيجة الـ 5-0 التي حدثت العام الماضي في المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الأهلي لن تتكرر، مؤكدًا أنه مؤمن بقدرته في الفوز على المارد الأحمر مرة أخرى."