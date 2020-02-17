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رياضة

أخبار الرياضة| قائمة محظورات على لاعبي الأهلي.. حقيقة اختفاء تذاكر الزمالك.. وموقف القلعة الحمراء من تعيين بكارى جاساما لمباراة صن داونز

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:59 م
الأهلي ضد الزمالك
الأهلي ضد الزمالك
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إسراء أشرف
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا مهمة جاءت كالآتي:

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة الزمالك الخميس المقبل بملعب محمد بن زايد بالإمارات فى إطار نهائى السوبر المصري .

حشد السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أسلحته استعدادا لمواجهة الزمالك الخميس المقبل بملعب الشيخ محمد بن زايد بالإمارات فى إطار نهائى السوبر المصري .

كشف أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة اختفاء تذاكر مباراة السوبر المصري، الخاصة بـ مدرجات جماهير الفريق الأبيض، بالإمارات.

أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن ما تردد عن اختفاء التذاكر المخصصة لجماهير الزمالك فى لقاء السوبر المصرى بالإمارات غير منطقى بالمرة .

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلى الزمالك فى بطولة السوبر المصرى المقرر لها مساء الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد فى أبو ظبى بالإمارات.

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معسكر مغلق بدولة الإمارات العربية المتحدة إستعدادًا لمواجهة الزمالك المقرر لها الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري.

يعد التونسي حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك السابق الخاسر الوحيد من فوز الفريق الأبيض بلقب السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى.

أعرب أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عن سعادته بإقامة مواجهة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل باستاد محمد بن زايد في ابوظبي بالامارات،واصفا بالأجواء الخاصة بالمباراة بالرائعة.

يستقبل سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي، المدير الإداري، بعثة الفريق في مطار أبوظبي مساء اليوم الاثنين.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " عن فتح باب الترشح لاستضافة المباراة النهائية من بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية خلال الموسم الحالي 2019-2020.

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن ناديي الأهلي والزمالك أكبر فريقين في القارة السمراء، ولا يمكن المقارنة بينهما.

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن نتيجة الـ 5-0 التي حدثت العام الماضي في المباراة التي جمعت فريقه بالنادي الأهلي لن تتكرر، مؤكدًا أنه مؤمن بقدرته في الفوز على المارد الأحمر مرة أخرى."

زف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي بشرى سارة لـ جماهير الفريق حيث أكد أن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ابدى موافقته على اقامة المباراة امام صن داونز في لقاء ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة يوم 29 فبراير الجارى.

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن إمكانية تقدم النادي بشكوى ضد بكاري جاساما حكم مباراة إياب الفريق أمام صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ميدو عن رحيل كهربا من الزمالك: غادر من الباب الصغير
كشف أحمد حسام ميدو نجم ومدرب الزمالك السابق عن رأيه بـ رحيل محمود عبدالمنعم كهربا من الزمالك حيث أكد أن كهربا غادر الزمالك من " الباب الصغير.

يخوض التونسي أنيس البدري، نجم فريق اتحاد جدة السعودي، تدريبات تأهيلية بدءًا من اليوم، الإثنين، للتعافي من الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق مؤخرًا، وأبعدته عن آخر 4 مباريات للنمور.

عبر سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، عن حزنه الشديد، بعد تعادل فريقه أمام سيلتا فيجو 2-2، ليلة أمس، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.
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