نتائج قياس.. كل ما تريد معرفته عن اختبار القدرات المعرفية 1441 بالسعودية

إذا كنت أحد الذين تقدموا لاختبارات القدرة المعرفية بالسعودية 1441 يمكنك الآن الاستعلام عن نتيجة اختبار قياس القدرة المعرفية 1441 برقم الهوية سواء للإناث أو الذكور الراغبين في التقدم بالمفاضلات الإدارية.





ويبحث الكثير من الطلاب بالمملكة العربية عن ظهور نتائج اختبار القدرة المعرفية التي تم أداء الاختبارات الورقية الخاصة بها في وقت سابق، حيث تصدرت نتائج اختبارات القدرة المعرفية محرك البحث في السعودية.





قياس نتائج القدرات المعرفية

وأعلن المركز الوطني للقياس والتقويم “قياس” عن ظهور النتائج لجميع الحاصلين على الدرجات الجامعية مثل البكالوريوس والدبلومات بعد البكالوريوس أو الماجستير وللتربويين أو غير التربويين للرجال والنساء ويمكن الاطلاع عليها برقم الهوية عبر الموقع الرسمى لإعلان نتائج اختبارات القدرة المعرفية من خلال الدخول إلى موقع قياس.

ما هو اختبار قياس



وتصل مدة اختبار القدرات ساعتان ونصف باللغة العربية، وينقسم إلى جـزءين : أحـــدهما لفظي"لغوي" والآخر كمي"رياضي"وهو يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى الطالب ، أي أنه يركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بصرف النظر عن براعته الخاصة في موضوع معيّن.





طريقة الاستعلام عن نتائج قياس

وتستطيع الدخول ومتابعة الأخبار والنتائج برقم الهوية، وكذلك إسم المستخدم، وهو ما نبغى معرفته، ونتابع معكم الأخبار التعليمية الخاصة بالمركز الوطني للقياس والتقويم، من خلال هذا الرابط هنا







الفرق بين اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي

ويقيس اختبار القدرات العامة القدرة على الفهم، والتطبيق، والاستدلال، والتحليل، في مجالي اللغة والرياضيات وبطبيعته يعتمد على القدرات العقلية التي تنمو وتتطور، في حين تصقل بالمثيرات التربوية المحفزة عبر السنين فهو لا يعتمد اعتمادًا مباشرًا على المعلومة المجرَّدة.

رابط الاستعلام عن نتائج قياس

ويختلف عن اختبارات التحصيل الدراسي، فهي تقيس مستوى المعرفة التي حصّلها الطالب ممّا درسه في المدرسة من مقررات، وتكون عادة على شكل تخصصات معيّنة مثل الرياضيات، أو الكيمياء، الفيزياء، اللغة الإنجليزية،التاريخ، النحو، وتكون مرتبطة بمحتوى محدد

ويتيح مركز القدرات المعرفية ورش عمل قياس متاحة من وقت للثاني، ويتم تنظيم تلك الورش من خلال الندوات المختلفة، ويتم الاعلان عن الأخبار والتوقيت العام لورش العمل في قياس على الموقع الرسمي للقياس على تويتر، حيث يعتبر برنامج قياس من ضمن البرامج ذات الشعبية الهامة في الوطن العربي وبالسعودية.



وتستطيع من خلال البوابة الرئيسية الإلكترونية للمركز الإستعلام عن النتائج عبر رقم الهوية الوطنية ورمز التحقق، ويعتبر برنامج قياس، من ضمن البرامج ذات معدل البحث المرتفع بالسعودية، وذلك وفق رؤية المملكة 2030 التي تهدف لرفع الكفاءة العامة للتعليم في السعودية.

وكانت قد تمت الإشارة، إلى أن اختبار القدرة المعرفية يُعتبر شرط إلزامي للتقديم على الوظائف الإدارية، شاملًا جميع الحاصلين على الدرجات الجامعية، بهدف معرفة جاهزية المتقدمين لشغل الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات والمعلومات المتعلقة بالمؤهلات العلمية والبرامج الإعدادية والدورات التدريبية، لخلق مجتمع ناجح من الموظفين.

يأتي هذا في الوقت الذي يترقب فيه الطلاب والطالبات، انطلاق موعد تسجيل اختبارات القدرة المعرفية للفترتين الأولى والثانية، وفقًا لتاريخ التسجيل، وللحصول على معلومات أكثر، يمكنكم الاتصال عبر الخط الساخن: 920033555، أو التواصل عبر موقع مركز قياس للنتائج للقدرات المعرفية الرسمية الإلكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وعن المواعيد فيحملها الجدول التالي: