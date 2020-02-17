وزير الأوقاف في الأمم المتحدة: مصر نجحت في تعزيز التسامح الديني وتحقيق المواطنة المتكافئة

عرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تجربة مصر في التسامح الديني خلال كلمته التي ألقاها بمقر الأمم المتحدة بجنيف، مؤكدا أن مصر تجاوزت فكرة وقضايا الأقلية والأغلبية إلى دولة المواطنة المتكافئة بين المصريين جميعًا دون أي تمييز، وهو منهج الأديان السماوية في التعامل مع البشر دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق.





وقال وزير الأوقاف، في مؤتمر تحصين الشباب ضد التطرف بمقر الأمم المتحدة بجنيف: نحن هنا لتعزيز التسامح الديني والتسامح الإنساني وفقه العيش المشترك بين البشر، فرسالة الأديان هي السلام ، ونحن هنا للإسهام في تحقيق السلام العالمي واحترام كرامة الإنسان كإنسان.





وأكد جمعة أن العالم لو أنفق في مجال الحماية الإنسانية معشار ما ينفق على الحروب لتغير وجه العالم ، فالإنسان أخو الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه.





كما حضر جلسات المؤتمر السفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة بجنيف، و السفير مختار عمر كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي وسفير الجامعة العربية بالأمم المتحدة بجنيف ، فضلا عن حضور ممثلين عن الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي والبرلمان الدولي، بالإضافة لحضور دولي واسع لممثلي كثير من دول العالم بالأمم المتحدة.





في سياق متصل شارك وزير الأوقاف في الحلقة النقاشية بالبرلمان الدولي بجنيف أمس وشرح جمعة التجربة المصرية في مواجهة التطرف ، وأكد أن القانون المصري سبق القانون الدولي في حماية دور العبادة مبنى ومعنى ، كما بين أن مصر تملك أكبر وأعمق برنامج تدريبي للأئمة في العالم كمًّا وكيفًا .





وتطرق جمعة خلال الخلقة النقاشية الى الدور المصري في تعزيز التسامح بين الأديان والحضارات والثقافات المختلفة، واحترام آدمية الإنسان دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة ، والعمل على احترام كونه إنسانًا ، والعمل من خلال أرضية إنسانية مشتركة من خلال المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية على ترسيخ أسس العيش المشترك بين البشر، ودعم السلام العالمي للبشرية جمعاء .

وأكد وزير الأوقاف أن الاتحاد البرلماني الدولي سيشارك بوفد رفيع المستوى في مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المقبل حول "السوشيال ميديا ومخاطر الإرهاب الإلكتروني .. المشكلة وسبل المواجهة".

كما عرض الوزير التجربة المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها ، واهتمامها الكبير بعمقها الأفريقي ، وتعاونها مع كثير من الشركاء الأفارقة في نشر الفكر المستنير ومواجهة الفكر المتطرف .