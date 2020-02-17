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رياضة

رسميا.. الاتحاد السعودي يعلن عن مدربه الجديد

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن نادي الاتحاد السعودي، عن تعاقده رسميًا مع البرازيلي فابيو كاريلي، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسم ونصف.

وجرت مراسم التوقيع بين رئيس مجلس الإدارة، أنمار الحائلي، والمدرب كاريلي، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة، المشرف العام على كرة القدم، أحمد بن عصام كعكي.

ورحب رئيس النادي بالمدرب كاريلي، وتمنى له التوفيق، مطالبًا جميع أعضاء الفريق بالتعاون معه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

وتولى كاريلي قيادة الاتحاد، خلفًا للهولندي هينك تين كات، الذي تمت إقالته لسوء النتائج، عقب الخسارة أمام ضمك بهدف لهدفين، في مباراة الجولة 18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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