كينو يعلن تشجيعه للنادي الأهلي فى السوبر المصري أمام الزمالك

أعلن البرازيلي كينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، تشجيعه للنادي الأهلي في كأس السوبر المصري أمام الزمالك.





ونشر نادي الجزيرة عبر حسابه على "تويتر" فيديو لجمع توقعات بطل السوبر المصري في غرفة ملابس الفريق، والتي شهدت تقاربًا بين مشجعي الأهلي والزمالك.





وقال كينو (30 عاما)، لاعب بيراميدز المعار للجزيرة، ردا على سؤال "أهلاوي أم زملكاوي" إنه يشجع الأهلي.



