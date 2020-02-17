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رياضة

كينو يعلن تشجيعه للنادي الأهلي فى السوبر المصري أمام الزمالك

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:27 م
البرازيلي كينو
البرازيلي كينو
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محمد رشاد
أعلن البرازيلي كينو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، تشجيعه للنادي الأهلي في كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

ونشر نادي الجزيرة عبر حسابه على "تويتر" فيديو لجمع توقعات بطل السوبر المصري في غرفة ملابس الفريق، والتي شهدت تقاربًا بين مشجعي الأهلي والزمالك.

وقال كينو (30 عاما)، لاعب بيراميدز المعار للجزيرة، ردا على سؤال "أهلاوي أم زملكاوي" إنه يشجع الأهلي.

ويلتقي الأهلي حامل لقب الدوري أمام الزمالك حامل لقب كأس مصر في السوبر المصري (2019-20) يوم الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد معقل الجزيرة.
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