AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 12:37 ص
زوجة تامر حسنى
زوجة تامر حسنى
Advertisements
هاجر هانئ
حرصت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل و زوجة الفنان تامر حسنى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها خلال تواجدها فى لندن.

تألقت زوجة تامر حسنى فى الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان أسود قصير يصل إلى حدود الركبة ، واتسم التصميم بالقماش غير التقليدي، كما تميز بحزام حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق.

وانتعلت زوجة تامر حسنى حذاء أسود أنيق ذا كعب عالى، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت زوجة تامر حسنى على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التى ارتكزت على الألوان الهادئة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأبيض والأسود.. زوجة تامر حسني تتألق فى إطلالة عصرية

بالشراشيب والترتر.. ملك قورة بفستان لافت من سماح مهران

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

بالدولار و بعد الخصم .. سعر غير متوقع لفستان زوجة تامر حسنى فى الكويت

بفستان لامع.. زوجة محمد إمام تخطف الأنظار فى عيد ميلادها

بملابس كاجوال.. منة فضالى تتألق فى الكويت

ترشيحاتنا

سورتان يستحب قراءتهما في صلاة الاستخارة.. فيديو

بعد قرار منع مطربى المهرجانات.. رامي صبري يوجه رسالة لـ هاني شاكر

أيوة جدع.. محمد رمضان يتحدى هاني شاكر ويرد على قرار منعه من الغناء.. فيديو

محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم: التفاوض مرفوض وتقرير الطب الشرعي قاصر

بمقدم 46 ألف جنيه .. عروض تقسيط على سيارات شانجي change m50 فى مصر.. صور

بعد شائعة زواجهما .. تعرف على فارق العمر بين نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غريبة.. زوجة تامر حسنى تخطف الأنظار فى لندن

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

بعد إعلان كهربا ارتباطه بها .. 20 إطلالة تبرز أناقة شقيقة نجمة مسرح مصر.. شاهد