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محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد: الانتهاء من قرى حياة كريمة في المواعيد المحددة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:46 ص
حنان مجدي نائب محافظ
حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد
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أ ش أ
أكدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سرعة تنفيذ وإنهاء الأعمال الخاصة بِقُرى مبادرة "حياة كريمة" في الموعد المحدد؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال رئاستها اجتماعًا، مساء الاثنين، مع أعضاء لجنة حياة كريمة بالمحافظة، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقالت مجدي، إنه تمت مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وصيانة البنية التحتية لـ7 قرى من الأكثر احتياجًا، حيث يجري حاليًا صيانة ورفع كفاءة محطة المياه والوحدة الصحية بقرية "الصحوة" بمركز الفرافرة، وتنفيذ أعمال التصميمات لمحطات تنقية مياه الشرب بقري درب الأربعين 2 بمركز باريس.

وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة تشمل قري درب الأربعين 1، ودرب الأربعين 2، بمركز باريس والنهضة وعلي بن أبي طالب، والصحوة وعمر بن الخطاب بمركز الفرافرة والشيخ مرزوق بمركز الداخلة.
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