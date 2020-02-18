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أخبار العالم

البلجيكي المصاب بفيروس كورونا عقب شفائه: سأحتفل بـ وجبة كباب

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 05:01 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات، عن مريض فيروس كورونا الوحيد في بلجيكا؛ عقب خروجه من الحجر الصحي، حيث قال إنه: "سيتوجه لتناول وجبة كباب".

وغادر المواطن البلجيكي، فيليب سوبري، المستشفى عقب دخول الحجر الصحي إثر عودته من مدينة ووهان الصينية، بعد فحصه السلبي لمدة يومين. 

وظهر فيليب، وهو يغادر المستشفى، حيث أعرب عن ارتياحه، قائلا: "مرتاح للغاية سأحتفل بتناول وجبة كباب وسأزور العائلة". 

وكان سوبري واحدًا من تسعة بلجيكيين نُقلوا جوًا إلى بلادهم في رحلة إنقاذ من ووهان، المدينة التي شهدت ظهور فيروس كورونا المستجد

وأعلن مصدر صيني مسئول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد إلى 72436، حتى الآن. 

وكشفت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 1789 شخصا في مقاطعة هوبي. وقال مسئول صيني إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة، اليوم، في مقاطعة هوبي، مضيفا أن هناك 1807 إصابات جديدة بالفيروس
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